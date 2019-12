Diesen Scherz wollte Bill Cosby (82) nicht auf sich sitzen lassen! Vor Kurzem machte sich Entertainer Eddie Murphy (58) in einer TV-Show über den aktuell inhaftierten Komiker lustig. Der 81-Jährige sitzt gerade eine mehrjährige Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs ab. Im September 2018 war das Urteil gefallen. Doch auch aus dem Gefängnis heraus sorgt er immer noch für Schlagzeilen. In einer Late Night Show konnte sich Murphy eine kleine Spitze gegen ihn nicht verkneifen – und brachte damit Cosby hinter Gittern zum Überkochen!

Der Seitenhieb ereignete sich in der TV-Show Saturday Night Live, in der Murphy nach 35 Jahren sein Comeback feierte. Dort scherzte er, wenn man ihm vor 30 Jahren erzählt hätte, dass er mal Hausmann mit zehn Kindern sei, während Cosby im Gefängnis sitze, hätte er die Wette definitiv angenommen. Daraufhin imitierte er die Stimme des Komikers und nannte sich "Amerikas Papa". Weitere Anspielungen folgten. Während die Zuschauer herzlich lachten, ärgerte sich Cosby in seiner Zelle offenbar grün und blau – und ließ von seinem Pressesprecher ein Statement dazu veröffentlichen!

Cosbys indirekte Reaktion wurde auf seinem Instagram-Account geteilt: Dort verlor der Sprecher erstmal ein paar Worte darüber, wie sehr sein Klient mit seiner Arbeit doch den Weg für schwarze Künstler wie Eddie Murphy, Dave Chappelle (46) oder auch Kevin Hart (40) in der Entertainment-Branche geebnet habe. "Es ist traurig, dass Herr Murphy diesen glorreichen Moment seiner SNL-Rückkehr genutzt hat, um abfällige Bemerkungen über Herrn Cosby zu machen", hieß es in dem Post. Weiter im Text bezeichnete er den 58-Jährigen sogar als "Sklaven Hollywoods".

Getty Images Eddie Murphy, Komiker

NurPhoto/ZUMA Press / Zuma Press Schauspieler Bill Cosby

Getty Images Eddie Murphy, Hollywood-Star

