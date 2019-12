Diese Influencer können Weihnachten gar nicht mehr abwarten! Der Countdown bis zum besinnlichen Fest läuft – das merkt man nicht nur an den vollen Kaufhäusern, sondern auch an den Social-Media-Beiträgen der Promis: Unter anderem präsentierte sich Verona Pooth (51) in einem sexy Nikolaus-Look im Netz! Doch die TV-Beauty ist längst nicht der einzige Celebrity, der sich offensichtlich auf die Feiertage freut: Promiflash hat die besten Weihnachtsposts der Influencer zusammengesucht!

Auf Instagram zeigten sich viele Webstars wie etwa Riccardo Simonetti (26) in Festtagsstimmung: Der Blogger postete vor wenigen Tagen einen lustigen Schnappschuss: Darauf trägt er einen weihnachtlichen Pullover und macht es sich auf dem Schenkel eines Weihnachtsmannes bequem. Dazu schrieb der 26-Jährige: "Man ist nie zu alt für Santas Schoß, oder?"

Auch Annemarie Carpendale (42) schlüpfte in einen Christmas-Pulli und legte eine kleine Tanzeinheit ein. Ihr Sweater war kunterbunt und mit einem Tannenbaum aus Pailletten verziert. Doch die Moderatorin steht zu ihrem schrillen Look und schrieb zu dem Foto: "Ugly Christmas, na und?!"

Für Jennifer Lange (26) und Andrej Mangold (32) ist es das erste Mal, dass sie ganz offiziell die Feiertage zusammen verbringen. Die Bachelor-Stars waren im vergangenen Jahr zur selben Zeit zwar bereits ein Paar – durften es jedoch noch nicht preis geben. Deshalb schrieb Jennifer zu einem süßen Pärchenfoto, auf dem sie mit ihrem Liebsten vor einem Tannenbaum posiert: "Unser erstes Weihnachten ohne Verstecken! Wie sehr ich mich darauf freue, diese Zeit gemeinsam mit dir und meiner Familie in Bremen zu verbringen!"

Besonders kreativ wurden Ana (26) und Tim Johnson. Die Podcaster verwandelten ihre Küche in eine Weihnachtsbäckerei und lieferten sich eine Mehlschlacht. "Das ist schnell eskaliert", schrieb die Blondine zu dem Bild und verriet: "Heute wurde die Wohnung geputzt und aufgeräumt." Offenbar müssen die zwei nach der Backaktion aber erneut den Staubsaugern anwerfen!

Die Bloggerin Carmushka und ihr Mann Niclas Kroll kuschelten sich für ihren Weihnachtsschnappschuss ganz eng zusammen – und quetschten sich zusammen in einen Adventskranz! 2019 hatte das Paar seine kirchliche Hochzeit gefeiert, darum seien diese Feiertage ganz besonders für die Influencerin: "Weihnachten dieses Jahr ist bei mir anders als gewöhnlich, denn es ist mein aller erstes Weihnachten als Ehefrau."

Instagram / verona.pooth Verona Pooth, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti auf dem Schoß eines Weihnachtsmannes, 2019

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange im Dezember 2019

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson im Dezember 2019

Instagram / carmushka Niclas Kroll und Carmen Mercedes im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de