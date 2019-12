Eine Wohngemeinschaft mit dem Ex und dessen neuer Freundin – in dieser skurrilen Situation findet sich Claudia Norberg zurzeit regelmäßig wieder. Wann immer die Dschungelcamp-Teilnehmerin ihre Tochter Adeline in den USA besuchen will, kommt sie in ihrem früheren Haus unter – zusammen mit ihrem Noch-Ehemann Michael Wendler (47) und dessen Partnerin Laura Müller (19). Aber was denkt Claudia eigentlich selbst über diese ungewöhnliche WG?

Für die Blondine ist es natürlich schwer, eine andere Frau in ihrem früheren Zuhause zu sehen. "Sie hat jetzt meine Stelle eingenommen und benutzt alle meine vertrauten Sachen weiter, die Handtücher, die Bettwäsche, schläft auf meiner Seite des Bettes und benutzt im Bad meine vormalige Waschbeckenseite", erklärte sie im Bild-Interview. Da das Wendler-Haus in Florida mit 210 Quadratmetern nicht gerade klein ist und durch verschiedene Eingänge betreten werden kann, versucht Claudia Laura einfach aus dem Weg zu gehen.

Diese seltsame Wohnsituation ist für Claudia aber trotzdem nicht leicht: "Es ist so verrückt! Das ganze Haus ist durch mich, natürlich mit Michael zusammen, eingerichtet worden. Jede Tasse, jeder Teller, jeder Topf, jedes Deko-Stück hat genau den Platz bekommen, den ich dafür vorgesehen habe. Es ist schon sehr eigenartig, dass eine andere Frau jetzt deine Räumlichkeiten bezogen hat und die Teller aus der Spülmaschine holt und genau dorthin räumt, wo man selbst es als praktisch empfunden hat."

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Tochter Adeline und Freundin Laura

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der "Tanz der Vampire - Das Musical"-Premiere in Oberhausen, 2019

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2019

