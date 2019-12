Claudia Norberg teilt sich das Haus mit Michael Wendler (47) und Laura Müller (19)! Das Verhältnis der Blondine zu ihrem Noch-Ehemann und dessen neuer Freundin scheint angespannt zu sein – dennoch postete sie vor einigen Tagen ein Selfie aus dem Wohnzimmer des Schlagerstars! Nachdem sich Fans darüber ziemlich wunderten, hatte die Gladbeckerin erklärt, dass sie lediglich ihre Tochter Adeline Norberg besucht habe. Doch offenbar kam Claudia nicht bloß einmal für ein Stündchen vorbei: Sie wohnt mitunter bei Michael und Laura!

Die 49-Jährige pendelt offenbar häufig von Deutschland nach Florida, um Zeit mit ihrem Kind zu verbringen. Wie sie nun in einem Bild-Interview verriet, wohnt sie in der Zeit dann bei ihrem Ex. "Es gab keine andere Möglichkeit für mich. Aus dem Grund bin ich dann ins Haus und zu meiner Tochter gezogen. Auch wollte ich keinen Freunden zur Last fallen. Ich habe ja nun mal im Haus mein Gästezimmer, in dem meine Sachen sind, und es ist auch mein gutes Recht, da zu wohnen", rechtfertigte der TV-Star die Wohnsituation.

In dem 210-Quadratmeter-Anwesen könne sie ihrem Verflossenen und seiner neuen Flamme aber gut aus dem Weg gehen: "Auf der rechten Seite des Hauses wohnen Michael und Laura und haben ihr eigenes Badezimmer und auf der anderen Seite wohnen meine Tochter und ich. Somit haben wir kein gemeinsames Bad mit Laura und Michael, sondern teilen uns nur Küche, Wohnzimmer und Terrasse." Das Haus könne man zudem auch über die Garage und die Terrasse betreten und so unnötige Begegnungen vermeiden.

