Zu Heiligabend wurde es im Hause Klum/Kaulitz besonders emotional. Am 24. Dezember vor genau einem Jahr hatte Tom Kaulitz (30) um die Hand seiner Heidi Klum (46) angehalten. Im Sommer dieses Jahres folgte die Traumhochzeit auf einem Luxusschiff vor der Insel Capri. Momente, an die sich die Modelmama über die Feiertage nur zu gerne zurückerinnert. Im Netz postete Heidi jetzt ganz besondere Aufnahmen der romantischen Augenblicke mit ihrem Tom.

"Heute vor einem Jahr habe ich 'Ja' gesagt. Meine Hand in deiner. Frohe Weihnachten wünschen wir", betitelte die Germany's next Topmodel-Chefin ein Video, das sie und ihren Gatten am Tag ihrer Hochzeit zeigt. Darauf tanzt das frisch vermählte Ehepaar ausgelassen, schaut sich immer wieder verliebt an oder küsst sich leidenschaftlich. Ein weiteres Detail wird aufmerksamen Fans beim Betrachten des Videos aufgefallen sein: Heidi zeigt sich zum ersten Mal in ihrem zweiten Brautkleid.

Auch mit Toms Bruder Bill schwingt Heidi im Clip die Hüfte. Der Tokio Hotel-Frontmann darf auch an Weihnachten nicht fehlen. In diesem Jahr verbrachten Heidi, Tom und Bill das Fest der Liebe inklusive der vier Kids der Wahl-Amerikanerin im gemeinsamen Zuhause in Los Angeles. Ausgestattet mit roten Zipfelmützen posierte die ganze Familie gemeinsam für einen typischen Weihnachts-Schnappschuss.

SIPA PRESS / Action Press Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Instagram / heidiklum Familie Klum/Kaulitz an Weihnachten 2019

