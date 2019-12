Promis im Weihnachtsfieber! Auch dieses Jahr teilen Stars und Sternchen weltweit über ihre Social-Media-Kanäle ihre festlichen Aktivitäten mit ihrer jeweiligen Online-Community. Doch ganz so harmonisch scheint das Jahresende von 2019 nicht abzulaufen. So wurden Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) zum Beispiel vom alljährlichen Weihnachtsbild der britischen Monarchin Queen Elizabeth II. (93) verbannt. Ein ähnliches Schicksal traf den australischen Schauspieler Chris Hemsworth (36).

Der "Avengers: Endgame"-Darsteller feierte dieses Jahr nicht nur mit seinem berühmten Bruder Liam Hemsworth (29), sondern auch im Kreise der Familie seiner Frau Elsa Pataky (43). Die warmen Festlichkeiten hielt der Clan in einem Gruppenfoto fest. Um Chris auf der Aufnahme zu finden, muss man schon genauer hinschauen, denn er ist nur ganz klein im Hintergrund zu sehen, da er weit hinter den anderen steht. "Ich liebe Weihnachten, es bringt Menschen wirklich zusammen. Vielen Dank an Elsa und ihre spanische Familie, dass ich mich wirklich als Teil der Familie fühle", witzelte der Hollywood-Star in der Bildunterschrift.

Chris und Elsa sind immer für einen Scherz zu haben und gelten als eines der lustigsten Paare Hollywoods. Vor Kurzem verriet die blonde Schauspielerin in der australischen Radiosendung Fitzy & Wippa, dass ihr Mann jedes Mal, wenn er für die Thor-Reihe gedreht hat, einen Hammer vom Set geklaut habe und diese an den unpassendsten Stellen im Haus aufbewahren würde. So soll ein Exemplar neben der Toilette stehen.

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Familienmitgliedern

Anzeige

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth und Elsa Pataky Weihnachten 2019

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Bestätigt Chris Hemsworth mit seinem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de