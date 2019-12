Simi Kowalski gibt Entwarnung! Seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel wurde es ruhig um die Staderin. Sie betonte schon damals, sich statt auf Social Media mehr auf ihr klassisches Modelleben konzentrieren zu wollen. Ohne die Updates auf Instagram und Co. bekommen die Fans der schönen Blondine davon aber wenig mit. Häufig machen sich die Follower sogar Sorgen um Simi, wenn sie zu lange nichts von sich hören lässt. Kurz vorm Jahreswechsel meldet sich das Model nun mit einer wichtigen Nachricht.

In ihrer Instagram-Story wünscht die GNTM-Siegerin von 2019 ihren Fans zuerst "Frohe Weihnachten", bevor sie etwas loswird, das viele ihrer Follower beruhigen dürfte: "Ich grüße euch ganz lieb. Mir geht es gut, macht euch keine Sorgen." Ob man nach dem Jahreswechsel wieder mehr von Simi hört? Es scheint so, als würde die gelockte Schönheit genau das ankündigen: "An meine Fans da draußen: 2020 wird ein neues Jahr und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch."

Was die ehemalige Leichtathletin im noch laufenden Jahr so getrieben hat, wissen nicht einmal ihre einstigen Topmodel-Kolleginnen. Vanessa Tamkan (22) gestand gegenüber Promiflash: "Ich muss ehrlich sein, wir alle, glaube ich, wissen nicht, was bei Simone ist. Was sie macht, wie es ihr geht. Man hört natürlich immer mal wieder das eine oder andere Gerücht."

Timm, Michael / ActionPress Simone Kowalski bei der Palmolive Model Night in Hamburg

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Simone Kowalski

Getty Images Sayana Ranjan, Heidi Klum und Simone Kowalski im "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

