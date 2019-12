Was für ein zauberhaftes Kirchen-Debüt! Bei den britischen Royals bedeutet das alljährliche Weihnachtsfest bekanntlich mehr als nur im Palast zu zelebrieren: Jedes Jahr besuchen die Mitglieder des Königshauses den Gottesdienst in Sandringham, Norfolk. In diesem Jahr hatte die traditionelle Messe in der St.-Mary-Magdalene-Kirche sogar zwei Besucher mehr: Prinz William (37) und Herzogin Kates (37) Kinder Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) waren zum ersten Mal dabei!

Neue Paparazzi-Aufnahmen halten den royalen Kirchgang fest: Am ersten Weihnachtstag machten sich die Cambridges, Prinz Charles (71), Herzogin Camilla (72) und Prinzessin Anne (69) gemeinsam auf den Weg. Obwohl die Frau und die Schwester des Thronfolgers in ihren leuchtend lilafarbenen Mänteln und Hüten hervorstachen, gebührte dennoch den jüngsten Mitgliedern der Runde der Löwenanteil der Aufmerksamkeit: Der Sechsjährige und sein zwei Jahre jüngeres Geschwisterkind schauten sich die ganze Zeit aufgeregt um, verfolgten die Ereignisse mit viel Interesse und strahlten bis über beide Ohren.

Ein Mini-Mitglied des Adelshauses nahm an dem Spaziergang zur Kapelle aber nicht teil: Nesthäkchen Prinz Louis (1) ist aktuell noch zu jung für das Ritual. Neben Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (98) fehlten außerdem auch Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und Söhnchen Archie Harrison. Während sich der Mann der Königin aktuell von gesundheitlichen Beschwerden erholt, verbringen die Sussexes die Feiertage in Kanada.

Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George am ersten Weihnachtstag 2019

Herzogin Camilla, Prinz Charles, Prinz William, Prinzessin Anne, Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate

Herzogin Meghan und Prinz Harry

