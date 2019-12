Ihre Meinung interessierte keinen! Vor zehn Jahren – genauer am 15. Januar 2009 – erschien der erste Teil der legendären Twilight-Saga in den deutschen Kinos und wurde über Nacht zum Kult. Ohne Kristen Stewart (29) in der Rolle der Bella und Robert Pattinson (33) als Vampir Edward kann man sich den Fantasy-Film kaum vorstellen. Die fantastischen Abenteuer der beiden haben die Fans der US-Autorin Stephenie Meyer (46) zu verdanken. Diese hatte auch klare Vorstellungen, wie der Film aussehen sollte und welche Schauspieler am besten zu den von ihr entworfenen Charakteren passen. Doch sie wurde angeblich nie nach ihrer Einschätzung gefragt und in keine Entscheidung einbezogen!

In ihrem Blog schrieb die Erfolgsautorin bereits im Jahr 2007 – also noch bevor die Dreharbeiten zum ersten Film begonnen hatten: "Meine Meinung zum Film ist für niemanden von Bedeutung. Ich habe keinen Einfluss darauf, was mit dem Film überhaupt passiert. Niemand wird fragen, wer meiner Meinung nach in 'Twilight' die Hauptrolle spielen soll." Die 44-Jährige sah nämlich zwei völlig andere Darsteller in den Rollen des Liebespaares: Die australische Schauspielerin Emily Browning und den Briten Henry Cavill (36).

Nicht zuletzt wegen Kristen Stewart und Robert Pattinson, welche die Auserkorenen der Filmemacher waren, wurde die Vampir-Geschichte aber zu einem unglaublichen Kassenerfolg. Für die Schauspielerin, die zu Beginn des Drehs gerade erst 18 Jahre alt war, war "Twilight" zudem der Durchbruch ihrer Karriere, wie sie sagt: "Ich war nie Teil von etwas, das bekannter oder massenwirksamer war! Und jeder, der nicht involviert war, kann nicht verstehen, wie es war, daran beteiligt zu sein."

