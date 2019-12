Amy Schumer (38) ist auch fast zwei Jahre nach ihrer Hochzeit mit Chris Fischer verliebt wie am ersten Tag! Im Februar 2018 trat die "Dating Queen"-Darstellerin mit ihrem Partner vor den Traualtar. Ihre Liebe wurde daraufhin rund eineinhalb Jahre später mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gekrönt. Das Elternsein scheint Amy und Chris noch viel näher zusammengebracht zu haben – jetzt zeigten sich die beiden total verknallt während eines Basketball-Spiels!

Das verliebte Ehepaar wurde einen Tag vor Weihnachten von Fotografen bei einer Sportveranstaltung in New York City abgelichtet. Während im Stadion gerade die Washington Wizards gegen die New York Knicks spielten, konnten Amy und Chris nicht die Finger voneinander lassen: Von niedlichem Händchenhalten bis innigem Aneinanderschmiegen war bei den beiden alles mit dabei.

Für Chris und Amy ist es sicher etwas Besonderes, mal einen Abend nur zu zweit zu genießen. Denn seit Mai dieses Jahres stellt ihre Welt der kleine Gene Attell Fischer auf den Kopf. Wie findet ihr es, dass sich die beiden Hollywood-Stars so verliebt in der Öffentlichkeit zeigen? Stimmt ab.

Getty Images Chris Fischer und Amy Schumer in New York City im Dezember 2019

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Sohn Gene

Janet Mayer / SplashNews.com Chris Fischer und Amy Schumer im Januar 2019

