Frauke Ludowig (55) zeigt sich "oben ohne"! Sobald die Moderatorin im Fernsehen zu sehen ist, erleben die Zuschauer sie top gestylt. Auch auf den roten Teppichen begeistert sie stets mit ihren glamourösen Looks. Privat sieht die Welt allerdings ein bisschen anders aus. Da verzichtet sie auch gerne mal auf den ganzen Beauty-Schnickschnack – so auch an den Weihnachtsfeiertagen. Auf Social Media präsentiert sich Frauke nun ohne Lidschatten, Lippenstift und Co.!

"Kein Make-up, kein Stress", schrieb die 55-Jährige unter ihrem aktuellen Beitrag auf Instagram. Während sie sich in ihren Shows und auf dem roten Teppich gerne gestylt zeigt, präsentierte sie sich auf dem Selfie ihren Followern komplett ohne Schminke. Die weihnachtlichen Festlichkeiten scheinen Frauke ziemlich gutzutun, denn für sie sind die "schönsten Tage des Jahres" angebrochen, die sie im Kreise ihrer Familie etwas ruhiger verbringen wird. Auch ihren Fans wünschte sie ein schönes Weihnachtsfest.

Die Community der "Exclusiv"-Moderatorin zeigte sich total begeistert von dem besonderen Oben-ohne-Schnappschuss. Ein Follower schrieb unter dem Post: "Wow, wie zwei unterschiedliche Personen. Respekt, Sie sind klasse!" Auch Best-Age-Model Petra von Bremen konnte ihre Reaktion nicht verbergen. "Natürlich schön", ließ sie die TV-Bekanntheit wissen.

