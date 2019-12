Ja, dieser adrette junge Mann ist wirklich Rocco Ritchie! Den Sohn von Madonna (61) und Guy Ritchie (51) bekommt man nicht oft auf den Social-Media-Profilen seiner berühmten Eltern zu sehen. Zu Weihnachten teilte der Regisseur nun aber einen zuckersüßen Familienschnappschuss mit seinen gemeinsamen Kids mit Madonna, seiner aktuellen Ehefrau und ihren drei gemeinsamen Kindern. Doch bei diesem Foto fällt vor allem einer auf: der 19-jährige Rocco (19)! Der Teenager ist ganz schön groß geworden.

Für das Family-Porträt haben sich alle in Schale geworfen: Mit dabei waren Guys und Madonnas Adoptivsohn David Banda Mwale (14), Guys Ehefrau Jacqui Ainsley (38), ihre drei kleinen Kinder Rafael, Rika und Levi, der Hollwood-Star selbst und sein ältester Sohn Rocco, dessen Mutter die Queen of Pop ist! Der 19-Jährige schlüpfte für die Festtage in einen cremefarbenen Leinenanzug und trug dazu eine flotte Gelfrisur. Bei diesem Aufzug könnte man doch fast das Gefühl bekommen, Rocco mache eine Zeitreise aus den 70er Jahren.

Bei den Fans kam vor allem Rocco besonders gut weg – in den Kommentaren freuten sich viele Follower, den Youngster endlich einmal wieder zu Gesicht zu bekommen. Einigen Usern fiel auf, welchem anderen VIP Rocco in diesem Look ähnlich sehe: Auf dem Bild könnte er auch glatt als Sherlock-Star Benedict Cumberbatch (43) durchgehen. Hättet ihr Rocco erkannt? Stimmt ab.

Backgrid / ActionPress Rocco Ritchie, Sohn von Madonna und Guy Ritchie

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Benedict Cumberbatch in New York City im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de