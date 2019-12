Prince Charming hat ein Happy End gefunden: Im emotionalen Finale letzte Woche entschied sich Krawattenverteiler Nicolas Puschmann aus den 20 Kandidaten für den Podcaster Lars Tönsfeuerborn. Während der Sendung gaben die offen homosexuell lebenden Männer einige private Details preis. Promiflash traf die diesjährigen Teilnehmer Aaron Koenigs, Martin Angelo und Publikumsliebling Manuel Flickinger alias Lafayette Diamond zum Interview, wo sie offen über ihre Coming-out-Geschichten plauderten.

Beim Hamburger Martin lief die Verkündung alles andere als harmonisch ab, es geschah eher unfreiwillig: "Mein damaliger bester Freund war verliebt in mich und hat damals, während ich ein Date hatte, meine Schwester kontaktiert, weil er mich nicht erreichen konnte und sich Sorgen gemacht hat." Daraufhin wollte sich Martins Schwester umgehend mit ihm treffen und ihn zur Rede stellen. Dabei konnte er seine Gefühle irgendwann nicht mehr zurückhalten und gestand sein Geheimnis. "Mitten auf der Landstraße hat sie eine Vollbremsung eingelegt und mich in den Arm genommen und mir weinend gesagt, warum ich das nicht schon eher gesagt habe, weil sie mich so liebt, wie ich bin und will, dass ich glücklich bin", erinnerte sich der Bartträger im Gespräch mit Promiflash weiter. Gemeinsam erzählten sie es dem Rest der Familie.

Der Germanistik-Student Aaron berichtete dagegen, dass die Enthüllung seiner Sexualität nicht allzu überraschend für seine Liebsten kam. "Ich komme aus einem liberalen Elternhaus und hatte einen schwulen Onkel, mit dem ich groß geworden bin und habe auch nie das Bedürfnis gehabt, mich dahingehend outen zu müssen", erklärte der Blondschopf im Bahnhof Pauli gegenüber Promiflash. Er hat als Kind mit Barbies gespielt und jahrelang Ballett getanzt, am Ende des Tages hat es niemanden groß überrascht, dass sich Aaron zu Jungs hingezogen fühlt.

Bei Lafayette-Darsteller Manuel zog sich das Outing über eine längere Zeitspanne: "Ich habe mich mit 18 geoutet, sage ich jetzt mal. Ich war schon immer ein bisschen anders, aber in dem 3.000 Einwohner Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da wirst du schon immer komisch angeschaut." Manuel ist bei seinem eher konservativen Vater aufgewachsen, weswegen er sich sehr langsam in Etappen geoutet hat. Nach einem USA-Urlaub mit 18 Jahren beschloss der Crossdresser schließlich, offen homosexuell zu leben.

