Katie Price (41) muss den Weihnachtsabend ohne ihre Kids verbringen! Die TV-Bekanntheit ist Mama von insgesamt fünf Kindern. Damit die Sprösslinge unterm Baum auch jede Menge Präsente vorfinden konnten, hat sie sich noch kurz vorm großen Festtag ins Weihnachts-Shopping-Getümmel gestürzt. Auspacken konnte seine Geschenke aber offenbar nur Sohnemann Harvey (17) direkt. Die restlichen vier haben die besinnlichen Tage mit ihren Vätern verbracht.

"Ich und Harvey heute mit Santa", titelte die 41-Jährige zu einem Instagram-Foto, das sie mit ihrem Ältesten neben dem Weihnachtsmann zeigt. In Jogginghosen posieren Harvey und seine Mama neben der Symbolfigur und grinsen in die Kamera. Ein allzu trauriges Fest der Liebe haben die beiden ihren glücklichen Gesichtern nach nicht verbringen müssen. Umso größer war zudem auch die Familien-Reunion am Boxing-Day, wie der zweite Weihnachtstag in Großbritannien genannt wird.

Junior Savva (14) und seine Schwester Princess Tiaamii (12) posieren mit ihrer Mutter, Oma Amy und Stiefopa Paul fürs Family-Pic. "Familie ist alles", schreibt Katie zu dem Bild auf ihrem Social-Media-Account und freut sich, den zweiten Festtag mit einem großen Teil ihrer Liebsten verbringen zu können. Die übrigen Sprösslinge Jett Riviera (6) und Bunny (5) sind offenbar auch zu diesem Zeitpunkt noch bei ihrem Daddy Kieran Hayler (32).

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihrer Familie

Instagram / officialkatieprice Bestätigt Katie Prices Kinder, August 2019

Tabatha Fireman/Getty Images Katie Price mit ihren Kindern Princess (links) und Junior (rechts)

