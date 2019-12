Unter Pinks (40) Dach gibt es einen Grund zum Feiern! Die Sängerin und ihr Mann Carey Hart (44) sind Eltern von zwei gemeinsamen Kindern: Tochter Willow Hart (8) kam 2011 zur Welt, ihr Brüderchen Jameson Moon Hart wurde 2016 geboren – und zwar am zweiten Weihnachtstag. Nun ist das Nesthäkchen drei Jahre alt geworden und zu seinem Geburtstag widmeten ihm seine Eltern niedliche Zeilen im Netz.

Auf ihren Instagram-Accounts posteten Pink und Carey zauberhafte Fotos ihres blond gelockten Sohnemanns: "Du bringst so viel Licht in diese Welt, mein Knirps. Danke", schrieb die Musikerin zu den Bildern von Jameson. Dabei handelte es sich um eine aktuelle Aufnahme und um Baby-Motive ihres Sprösslings.

Der Familien-Papa schwärmte ebenfalls in den höchsten Tönen: "Einen fröhlichen dritten Geburtstag an mein kleines Fleischbällchen. Du bist so ein wunderbares Kind, ich liebe dich so sehr. Du bist ein ständiger Knaller und ich genieße jeden Moment mit dir", wurde der Motorrad-Fan ganz emotional.

Instagram / hartluck Pinks Sohn Jameson Moon Hart

Instagram / hartluck Carey und Jameson Hart

Instagram / pink Carey Harts Sohn Jameson

