Mama Pink (40) posierte mit dem Award – Söhnchen Jameson (2) mit einer Flasche Milch! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im kalifornischen Santa Monica die People's Choice Awards vergeben. Für die große Preisverleihung hat sich nicht nur Sängerin Pink ordentlich in Schale geworfen: Auch Ehemann Carey Hart (44) und die gemeinsamen Kids Jamson und Willow (8) durften mit – und stolzierten mit ihren Eltern über den Red Carpet.

Zusammen mit ihrer Rasselbande grinste die Musikerin schon vor ihrer Auszeichnung strahlend in die Kamera. Während der Kleinste der Familie passend zum Outfit von Mama und Papa in einem schwarzen Mini-Anzug durchs Blitzlichtgewitter schritt, setzte seine große Schwester auf viel Farbe. In einem rot-pinken Kleid und schwarzen Nieten-Schuhen stand die 8-Jährige samt Kuscheltier neben ihren Liebsten. Nachdem Pink ihren Preis als People's Champion entgegengenommen hatte, posierte ihre Tochter stolz mit diesem Award. Brüderchen Jameson schien sich für die Auszeichnung hingegen nicht zu interessieren – er spazierte mit einer Flasche Milch erneut über den Teppich.

In ihrer Dankes-Rede machte die "So What"-Interpretin deutlich, dass jeder Mensch seinen Teil zu einer besseren Zukunft beitragen könne: "Ich weiß, dass eine Person den Unterschied machen kann." Menschen wie Martin Luther King (✝39) und Greta Thunberg seien ihrer Meinung nach Beispiele für Persönlichkeiten, die einen Unterschied machen würden.

