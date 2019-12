Heute jährt sich zum dritten Mal der Todestag der beliebten Star Wars-Ikone Carrie Fisher (✝60). Am 27. Dezember 2016 war die Prinzessin-Leia-Darstellerin nach einem schweren Herzinfarkt verstorben. Für ihre Tochter Billie Lourd (27) ein schwerer Schlag. Doch die 27-Jährige wird nicht müde, immer wieder an ihre prominente Mutter zu erinnern. Zu Carries drittem Sterbetag teilte Billie nun ein Video, in dem sie ihrer Mama ein Lied sang!

Den emotionalen Clip teilte Billie auf ihrem Instagram-Profil. Im Badezimmer performte sie eine ergreifende Version von John Prines Song "Angel from Montgomery" – nur für Carrie! Um ihre Gefühle an diesem tragischen Tag auszudrücken, bediente sie sich unter dem Post der Worte der US-amerikanischen Schriftstellerin Anne Lamott. "Du wirst jemanden verlieren, ohne den du nicht leben kannst und dein Herz wird brechen. Die schlechte Nachricht ist, dass du den Verlust deiner Liebsten nie komplett verkraften wirst. Aber das sind auch die guten Nachrichten", textete sie. Im Herzen würden solche Menschen immer weiterleben und irgendwann lerne man, mit dem Schmerz umzugehen.

Billie ist in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten. Auch sie ist inzwischen ein Teil des "Star Wars"-Universums. In "Das Erwachen der Macht" und "Die letzten Jedi" spielte sie noch an der Seite von Carrie. Nach deren Tod war die aufstrebende Schauspielerin auch im letzten Teil der aktuellen Trilogie "Der Aufstieg Skywalkers" zu sehen. Was sagt ihr dazu, dass Billie für ihre Mama gesungen hat? Stimmt ab.

David Fisher/REX/Shutterstock/ActionPress Carrie Fisher mit ihrer Tochter Billie Lourd im Juni 2016

SIPA PRESS/ActionPress Billie Lourd auf der "Die letzten Jedi"-Premiere in Los Angeles

Getty Images Carrie Fisher und Billie Lourd 2011

