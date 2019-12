Dieses Hochzeit auf den ersten Blick-Paar fiebert seiner gemeinsamen Zukunft entgegen. Und das ist seit wenigen Wochen auch offiziell: Nachdem sich Cindy Riedel (31) und Alexander beim ersten Treffen das Jawort gegeben hatten, entschieden sie sich im Finale des Experiments auch für die Weiterführung ihrer Ehe. Mittlerweile planen die beiden schon fleißig ihr gemeinsames Leben und dem soll es ganz offensichtlich nicht an Nachwuchs mangeln!

Das plauderten Alex und Cindy nun in einem Live-Stream auf Instagram aus. Dort wollte ein User wissen, wie es mit dem Umzug der Berlinerin nach Essen, der Heimat ihres Mannes, vorangeht: "Es ist so, die meiste Zeit verbringe ich bei Alex aufgrund des Berufes und wir suchen aktuell noch ein Nest. Wir machen uns da jetzt auch keinen Stress, wir warten, bis was Passendes gefunden wird und nehmen da jetzt auch nicht das Erstbeste", verriet Cindy.

Das Paar sucht gemeinsam eine neue Bleibe – getrennte Wohnungen in Essen kommen für die Blondine nicht infrage: "Das ist dann vielleicht auch ein Ort, wo man vielleicht dann ja auch eine Familie gründen kann. Für uns beide alleine wäre es gar nicht das Thema. Cindy könnte ohne Probleme in meine Wohnung ziehen, die ist groß genug – aber da hätte man ja zum Beispiel kein Kinderzimmer", erklärte Alex.

