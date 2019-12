Sabrina Mockenhaupt (39) entzückte ihre Fans erst Ende November mit Baby-News: Die Langstreckenläuferin erwartet mit ihrem Ehemann Kai den allerersten Nachwuchs. Kürzlich verriet die Fitness-Liebhaberin auf Social Media, dass sie es als baldige Mutter daher etwas ruhiger angehen lassen will und diesen Vorsatz setzte Sabrina scheinbar gleich in die Tat um: Die Profisportlerin macht Urlaub und zeigt ihre Baby-Kugel im Badeanzug.

Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte Sabrina jetzt stolz ihren Babybauch vor einer traumhaften Meereskulisse. Sie posiert am Strand mit einem schwarzen Hut und einem gleichfarbigen Badeanzug mit Cut-outs am Bauch, die ihre Mini-Wölbung in Szene setzen. "Da sind wir zwei", schrieb die werdende Mutter zu der Aufnahme. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin befindet sich gerade im Dubai-Urlaub und scheint die Auszeit auch sichtlich zu genießen.

Die 39-Jährige hält ihre Community seit der Verkündung der süßen Neuigkeiten wöchentlich mit Bildern und Berichten über ihre besonderen Umstände auf dem Laufenden. Anfang Dezember verriet die Sportskanone beispielsweise, dass sie sich bereits im fünften Monat befinde.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt mit ihrem Ehemann Kai Gregor

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin

