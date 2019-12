Eine richtige Herausforderung für die sonst so aktive Sabrina Mockenhaupt (39)! Erst Ende November überraschte die Profisportlerin mit ihren Baby-News: Sie erwartet mit Ehemann Kai den allerersten Nachwuchs. Mittlerweile ist sie bereits im fünften Monat angekommen und bis jetzt zeigte sich die Langstreckenläuferin in dem von ihr gewohnten energiegeladenen Modus. Allerdings soll sich das zukünftig ändern: Mocki fordert sich jetzt nämlich selbst heraus, als baldige Mutter ruhiger zu werden!

Auf ihrem Instagram-Kanal nimmt die rheinische Frohnatur ihre Fans seit der Bekanntmachung ihrer Schwangerschaft bei all den Erfahrungen, die sie momentan macht, mit. Und in einem aktuellen Video zeigt sich die 39-Jährige nun von einer ganz anderen Seite – anstatt sich mit einem durchtrainierten Bauch im Gym zu präsentieren, erklärt sie ihren Followern: "Ich muss jetzt an das Kind und an mich denken." Sabrina müsse so langsam niemandem mehr etwas beweisen und genau deswegen würde sie ihr Training ab heute ruhiger angehen. "Ich werde mich zwingen, langsam zu laufen, das ist mein Ziel", verrät sie in dem offenen Insta-Posting.

Dass sie normalerweise immer den Drang hat, exzessiv Sport zu treiben, liege allerdings in ihrer Natur. "Als Sportlerin kommt es immer noch mal in einem durch 'Oh, ich muss zeigen, dass ich noch fit bin.' Nein, ich muss gar nichts", stellte Mocki im Netz klar.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und Kai Gregor, November 2019

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Sabrina Mockenhaupt, 2014 EM

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de