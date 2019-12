Dieser Anblick hat Seltenheitswert! Obwohl die fünf Schwestern des Kardashian-Jenner-Clans gemeinsam in ihrer Realityshow Keeping up with the Kardashians auftreten, dieselben Events besuchen und im selben Business tätig sind, trifft eine Sache tatsächlich so gut wie nie ein: Dass alle Töchter von Geschäftsfrau Kris Jenner (64) gleichzeitig an einem Ort sind. Dies kommt nicht einmal an Geburtstagen vor. Deshalb entstehen gemeinsame Fotos der fünf Fernsehbekanntheiten auch nur selten. Jetzt hat sich die Chance aber endlich wieder ergeben!

Bei der pompösen Weihnachtssause an Heiligabend waren alle Familienmitglieder um Kim Kardashian (39) und Co. anwesend und siehe da: Monate nach dem letzten Gruppenbild konnte endlich für Nachschub gesorgt werden! Das Andenken teilte Khloe Kardashian (35) auf ihrem Instagram-Account. "Wenn Kourtney (40) eine Party schmeißt, dann stylen wir uns auf", erklärte die Good-American-Designerin die Anwesenheit aller.

Lediglich ihr Bruder Robert Kardashian (32) fehlte auf dem Familienfoto. Allerdings löste sich das Zusammentreffen der Großfamilie bei der Feier auch wieder recht schnell auf: Während Kendall später kaum gesehen wurde, war Kylie Jenners (22) Tochter Stormi Webster (1) krank, genau wie Kims Älteste North West (6).

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner am zweiten Weihnachtstag 2019

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian https://www.instagram.com/p/B6jQhI_A9ck/

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de