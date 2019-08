Bei den KarJenners gibt es was zu feiern – theoretisch, nur versäumen offenbar viele Mitglieder des Clans diesen Grund zum Zelebrieren. Am Samstag hat Kylie Jenner (22) Geburtstag – bereits um 0 Uhr begann der Party-Marathon mit alkoholischen Shots und Snacks, am darauffolgenden Morgen ging der Spaß in die nächste Runde. Den luxuriösen Ehrentag nimmt aber offenbar aber nur ein Bruchteil ihrer Familie war!

Wer Kylies Posts auf Instagram verfolgt, dürfte sich fragen: Wo sind eigentlich ihre Schwester Kendall Jenner (23), Papa Caitlyn Jenner (69) oder Kim Kardashian (38) und Co.? Während die frischgebackene 22-Jährige ihre Mutter Kris Jenner (63), ihren Partner Travis Scott (28), Ex-Schwager Scott Disick (36) samt Freundin Sofia Richie (20) und ihre BFF Stassie seit einigen Tagen mit auf ihrer Jacht in Italien dabei hat, wurden Caitlyn und Kendall währenddessen bei einem Abendessen in Malibu abgelichtet. Auch Khloe kostete erst kürzlich noch das Nachtleben Hollywoods aus. Ob die drei noch zu den anderen stoßen werden?

Bei Kim dürfte das weniger realistisch sein: Sie ist während Kylies Italien-Aufenthalt selbst auf Reisen. Aktuell macht sie mit Kind und Kegel Japan unsicher. Eine Schwester jettete dem Generationsküken zuliebe aber tatsächlich noch nach Europa: Kourtney und Kylie genießen aktuell gemeinsame Mußestunden!

Instagram / krisjenner Kris Jenner auf Kylies Jacht

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Kylie Jenner in Italien

