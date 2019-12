Geht da wieder was zwischen Kourtney Kardashian (40) und Younes Bendjima (26)? Im August 2018 trennten sich die beiden nach einem Jahr Beziehung, doch in letzter Zeit wurde das ehemalige Pärchen immer wieder zusammen gesichtet. Zuletzt erwischten Paparazzi die beiden bei einem gemeinsamen Trip ins Disneyland, bei dem das Ex-Paar scheinbar nicht die Finger voneinander lassen konnte. Jetzt feierten die Reality-Darstellerin und das Male-Model sogar Weihnachten zusammen!

Auf Instagram postete die Beauty eine Reihe von Bildern von der alljährlichen KarJenner-Christmas-Party und unter die Aufnahmen schmuggelte sich auch eines mit ihrem einstigen Partner. Auf dem Foto steht Kourt vor ihrem Ex, während Younes seine Hand auf ihre Taille legt. Sie posierten sehr vertraut vor einer romantischen Kulisse mit einem großen, geschmückten Weihnachtsbaum.

Kourtneys Situation erinnert an eine ähnliche Beziehung in der KarJenner-Familie: die von ihrer Schwester Khloe Kardashian (35) und Tristan Thompson (28). Tristan will seine Ex-Freundin Khloe nach einem Jahr Trennung unbedingt zurückgewinnen – und auch er war bei der Fete an Heiligabend zu Gast!

Backgrid / ActionPress Kourtney Kardashian und Younes Bendjima im Dezember 2019

Getty Images Younes Bendjima und Kourtney Kardashian im Mai 2018

Mega Agency Tristan Thompson und Khloé Kardashian, Januar 2019

