Liegt da etwa wieder Liebe in der Luft? Nach über einem Jahr Beziehung trennten sich Kourtney Kardashian (40) und ihr Lover Younes Bendjima (26) im August vergangenen Jahres. Doch in letzter Zeit wurde das einstige Liebespaar immer mal wieder zusammen gesichtet. Zuletzt erwischten Paparazzi die zwei beim gemeinsamen Achterbahnfahren in Disneyland. Ein Insider versicherte daraufhin, dass die Reality-Darstellerin und das Male-Model nur rein platonisch miteinander befreundet seien. Jetzt tauchten allerdings neue Kuschelbilder von den beiden aus dem Vergnügungspark auf!

In kalifornischen Disneyland schien das Ex-Paar einfach nicht die Finger voneinander lassen zu können. Aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen Kourt, wie sie die Nähe zu dem 26-Jährigen sucht und nicht von seiner Seite weicht. Während die zwei durch den Erlebnispark schlenderten, griff die dreifache Mutter immer wieder an Younes' Rücken und lächelte ihn herzlich an – dabei schien sich das Male-Model ebenfalls wohl an der Seite seiner Ex zu fühlen.

Ein Insider verriet kürzlich gegenüber E! News, dass Younes und die älteste Kardashian-Schwester immer miteinander flirten würden und dies nichts zu bedeuten habe. "Sie albern halt gerne miteinander herum", meinte der Promi-Experte. Denkt ihr, dass die beiden wirklich nur Freunde sind? Stimmt in der Umfrage ab!

Kourtney Kardashian und Younes Bendjima, Dezember 2019

Kourtney Kardashian und Younes Bendjima, Dezember 2019

Kourtney Kardashian und Younes Bendjima, Februar 2018

