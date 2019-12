Herzogin Meghan (38) erwies sich vor zwei Jahren als eine besonders kreative Schenkerin zu Weihnachten! 2017 feierten sie und ihr heutiger Gatte Prinz Harry (35) erstmals zusammen mit der Königsfamilie in Sandringham. Zur Bescherung sorgte damals besonders ein Präsent für Lacher – und zwar ausgerechnet beim Royals-Oberhaupt, Queen Elizabeth II. (93)! Die einstige Schauspielerin soll der Königin ein singendes Spielzeug geschenkt haben, über das sich die 93-Jährige schlapp gelacht habe!

"Meghan hat einen kleinen Plüsch-Hamster gekauft, der für die Queen gesungen und ein kleines Seil in der Hand hatte", berichtete ein Insider gegenüber Daily Star. Besonders, als die geliebten Hunde der Queen das Geschenk entdeckt hatten, sei ordentlich gelacht worden, berichtete die Quelle weiter: "Es war so witzig, vor allem, als die Corgis anfingen, mit dem Spielzeug zu spielen!" Elizabeth soll daraufhin gemeint haben, dass der Hamster ein idealer Freund für die Tierchen sein könnte – wenig später hätten die Hunde den singenden Nager allerdings irreparabel zerstört.

In diesem Jahr musste die Oma von Prinz Harry aber vorerst auf witzige Aufmerksamkeiten von Meghan verzichten. Die Eltern des kleinen Archie Harrison feierten das Fest der Liebe 2019 nämlich in Kanada und brachen damit mit der royalen Tradition. In ihrem Urlaub läuft jedoch nicht alles so, wie sie es sich vorgestellt haben. Ein Restaurant in Vancouver cancelte die Reservierung von Meghan, ihrer Mutter Doria Ragland, Harry und Archie, weil die Sicherheitsbestimmungen zu aufwendig gewesen seien.

