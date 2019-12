Sabrina Mockenhaupt (39) überrasche ihre Community Ende November mit süßen Neuigkeiten: Die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin erwartet mit ihrem Ehemann Kai Gregor den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Schwanger-News nimmt die Langstreckenläuferin zum Anlass, ihr Training in Zukunft etwas ruhiger angehen zu lassen – doch ganz auf Bewegung kann die Sportlerin nicht verzichten: Im Urlaub steht Mocki jetzt samt Baby-Kugel auf dem Golfplatz.

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Sabrina wieder einmal von ihrer sportlichen Seite. In einem schwarzen Mini-Kleid und roter Kappe schwingt sie in Dubai den Golfschläger. Mocki steht im Profil und lässt ihre Follower so einen Blick auf ihr kleines Baby-Bäuchlein erhaschen. Zu der Aufnahme schrieb die werdende Mama: "Fertig mit einer schönen Runde Golf am frühen Morgen."

Sabrina scheint ziemlich stolz auf ihre Schwanger-Kugel zu sein und hält diese auch gerne in die Kamera. Bereits einen Tag zuvor posierte die 39-Jährige am Strand mit einem schwarzen Badeanzug mit Cut-outs am Bauch, die ihre Mini-Wölbung perfekt in Szene setzten.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt in Dubai, 2019

