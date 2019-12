Clea-Lacy Juhns (28) neue Turtelei scheint richtig unter die Haut zu gehen! Erst seit Mitte Dezember ist klar: Das Ex-Bachelor-Girl ist nach dem Liebes-Aus mit dem Rosenverteiler Sebastian Pannek (33) wieder vergeben. Der Glückliche ist der Sky-Moderator Riccardo Basile – seit ihrem Beziehungs-Outing sind die zwei auch bei Social Media offensichtlich unzertrennlich. Auf neuen Schnappschüssen der beiden ist jetzt noch ein entscheidendes Detail hinzugekommen: Sie haben jeweils auf ihren Händen ein neues, kleines Tattoo, ein C und ein R!

Der Influencer postete am Samstag ein Foto seiner Freundin auf Instagram. Darauf berührt Clea-Lacy ein Weinglas und gibt scheinbar rein zufällig die Sicht auf das R auf ihrem linken Handrücken frei. Ihr Partner hat sich an der gleichen Stelle ein C tätowieren lassen – das ist auf einem Foto in seinem Feed von Anfang Dezember deutlich zu erkennen. Hierbei dürfte es sich also tatsächlich um einen gegenseitigen Liebesbeweis handeln. Ob so ein bleibendes Tintenbild bei der scheinbar noch recht frischen Beziehung aber nicht ein wenig zu früh sein könnte?

Die 28-Jährige scheint sich bei ihrer Männerwahl sehr sicher zu sein – zumindest macht sie Riccardo öffentlich bereits romantische Liebeserklärungen. Bei einer Fragerunde auf Social Media wurde sie von einem Unbekannten, der Riccardo gewesen sein könnte, gefragt: "Wann küsst du mich wieder?" Woraufhin Clea-Lacy verknallt antwortete: "Am liebsten jetzt und ohne jemals damit aufhören zu müssen."

Instagram / riccardobasile Clea-Lacy Juhn im Dezember 2019

Instagram / riccardobasile Riccardo Basile mit einem Kollegen

Getty Images Clea-Lacy Juhn im August 2018

