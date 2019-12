Die Zweisamkeit darf bei den Harrisons nicht zu kurz kommen! Sarah (28) und Dominic Harrison (28) haben mit ihrer Tochter Mia Rose (2) ihr kleines Familienglück gefunden. Als erfolgreiches Influencer-Paar unterhalten sie mit ihren Videos und Fotos im Netz Millionen von Fans und haben sich als Blogger-Familie mittlerweile eine große Community aufgebaut. Es gibt aber auch Situationen, in denen das Elternpaar ohne seine Prinzessin unterwegs ist: Domi und Sarah machen gelegentlich sogar Urlaub ohne Mia!

Anfang Dezember haben die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Fitness-Influencer mit #Familygoals ihren ersten eigenen Elternratgeber auf dem Markt gebracht. Darin erzählen sie ihren Lesern, dass sie es wichtig fänden, sich nach der Geburt des Kindes wieder Zeit zu zweit zu nehmen. "Ihr seid ja nicht nur Eltern, ihr führt ja auch eine Ehe. Die zu pflegen, ist wichtig", erklären die beiden. Wenn man also die Möglichkeit hätte, das Kind bei den Eltern oder Schwiegereltern übernachten zu lassen, sollte man es ausnutzen.

"Wir waren mal drei Tage in Istanbul und haben uns im Vorfeld Sorgen gemacht, ob das klappt", gestand das junge Elternpaar. Allerdings hatte Töchterchen Mia am Ende sogar so viel Spaß bei ihrer Oma, dass Sarah und Domi sich fast schon geärgert hätten, die Zeit alleine nicht noch mehr genossen zu haben.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison, Juli 2019

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Oktober 2019

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison, April 2019

