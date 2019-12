Hach, im Jahr 2019 lag ganz schön viel Liebe in der Luft! Wenn bekannte Influencer-Paare heiraten, dann sind spektakuläre Sausen ja schon fast vorprogrammiert. Wie gut, dass die Netz-Stars die Feierlichkeiten in der Regel für ihre Community festhalten und die Fans mit Pics und Clips am wohl schönsten Tag ihres Lebens teilhaben lassen. Promiflash hat für euch die romantischsten Influencer-Hochzeiten des Jahres auf einen Blick zusammengefasst.

Sarah und Dominic Harrison

Sarah (28) und Dominic Harrison (28) zählen definitiv zu den Traumpaaren der Branche. Zwar hatten sie sich bereits 2017, kurz vor der Geburt von Töchterchen Mia Rose (2), im kleinsten Kreis das Jawort gegeben, doch in diesem Sommer stand endlich die große Feier an. Monatelang fieberten die Turteltauben auf diesen großen Tag hin – und auch die Planung hatte es in sich. Doch der Nervenkitzel und der Aufwand haben sich definitiv gelohnt. Während die Web-Berühmtheiten den Hochzeits-Countdown zunächst mit einer Pre-Wedding-Party einläuteten, traten sie am 13. August noch einmal vor den Traualtar. Neben einer traumhaften Location und einem spektakulären Feuerwerk gab es zwei musikalische Highlights. Nicht nur Kumpel Pietro Lombardi (27) heizte den Gästen ordentlich ein – er hatte auch noch DSDS-Kollege Xavier Naidoo (48) als Überraschung im Gepäck! Ob da die nächste Hochzeit mithalten kann?

Novalanalove

Die Antwort lautet: Ja! Denn Farina Opoku, oder besser bekannt als Novalanalove, gab sich nicht allein mit einer Pre-Wedding-Party zufrieden. Sie und ihr Mann Dj Yeezy feierten gleich mal ein komplettes Wochenende durch. Das Paar ließ sich allerdings nicht im heimischen Kölle trauen, sondern auf Farinas Lieblingsinsel Ibiza. Während die Bloggerin mit ihrer Clique donnerstags ihren Junggesellinnenabschied zelebrierte und freitags ein entspannter Welcome-Cocktailabend stattfand, wurde am Tag darauf, den 14. September, geheiratet. Mit von der Partie: Zahlreiche Influencer-Freunde wie Caro Daur (24), Riccardo Simonetti (26) oder Bonnie Strange (33), die sich das Spektakel natürlich nicht entgehen lassen wollten. Abgeschlossen wurde das Wochenende dann mit einem After-Wedding-Brunch.

Carmushka

Wie die Harrisons und Farina sagten in diesem Jahr auch Carmen Mercedes alias Carmushka und ihr Mann Niclas zum zweiten Mal Ja. Sie vergnügten sich Anfang Mai allerdings mit einer Zeremonie in der Nähe ihrer Heimat Köln. Dennoch stand diese Trauung den ersten beiden in Nichts nach. Vor allem in puncto Emotionen war diese Hochzeit kaum zu übertreffen. Zahlreiche Tränchen flossen an diesem Tag – besonders die Ehegelübde ließen kein Auge trocken. Dabei sah Carmen einfach bezaubernd aus. Die Fashionista entschied sich zunächst für ein enges Kleid aus Spitze, das am Abend pünktlich zur Party durch ein weißes, sexy geschnittenes Kleid ersetzt wurde.

Kisu

Etwas ruhiger gingen es vor Kurzem hingegen Kisu und ihr Gatte Kevin an. Aber kein Wunder, immerhin war die Beauty-Bloggerin am Hochzeitstag hochschwanger und stand kurz vor der Geburt ihres Kindes. Deshalb wurde zunächst nur im kleinen Kreis mit Freunden und Familie gefeiert. Doch fast wäre das Jawort komplett ins Wasser gefallen – und das lag nicht an Töchterchen Milena. Die werdenden Eltern hatten im Vorfeld zwar einen Termin beim Standesamt ausgemacht, allerdings ging die Bitte der Behörde, die nötigen Papiere innerhalb der darauffolgenden Tage einzureichen, unter. Der Termin war damit futsch – aber am Ende kam es doch noch zu einem Happy End: Die zwei setzten auf einen Trauredner und hielten zunächst eine freie Trauung ab. Das sei schlussendlich sogar noch emotionaler gewesen, verriet Kisu.

Vanessa Tamkan

Ebenfalls frisch vermählt sind Vanessa Tamkan (22) und ihr Partner Roman. Am 19. Oktober schipperten die Verliebten in den Hafen der Ehe ein. Wie ihre Freundin Carmen, die beim Jawort natürlich dabei war, entschied sich auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin dafür, mit ihren Liebsten in ihrer Heimat Bensheim zu feiern. In einem bodenlangen Kleid mit Spitzen-Oberteil und Tüllrock verzauberte das Model seine Gäste – doch auch diese Hochzeit endete fast in einer kleinen Katastrophe, denn einen Tag zuvor war die 22-Jährige drauf und dran, die Feier abzusagen. Der Grund: Das Kleid passte nicht. Dank ihrer Mama und deren flinker Finger wurde das Dress dann doch noch umgenäht und rechtzeitig fertig.

lenn Sarah und Dominic Harrison am Tag ihrer zweiten Hochzeit im August 2019

Instagram / freie_traurednerin_sofrehaghd Pouya Yari, Hochzeitsrednerin Silvia Razavi und Farina Opoku

Instagram / carmushka Carmen Mercedes und ihr Mann Niclas

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat mit ihrem Roman

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat und Roman Tamkan



