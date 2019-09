Novalanaloves Hochzeits-Marathon geht in die letzte Runde! Die Bloggerin und ihr Mann DJ Yeezy heirateten an diesem Wochenende auf Ibiza. Schon am Freitag reisten die Gäste, unter denen auch Influencer wie Riccardo Simonetti und Caro Daur (24) waren, an, um mit dem Paar zu feiern. Am Samstag folgte dann die romantische Trauung. Nach einer durchzechten Partynacht meldete sich die Braut am heutigen Sonntag vom Abschieds-Brunch – erneut ganz in Weiß.

In ihrer Instagram-Story ließ die Braut die schönsten Momente ihrer Hochzeit zunächst mit Throwback-Pics Revue passieren. Gegen Mittag meldete sie sich dann mit einem ersten Spiegelselfie vom Morgen danach. Zum abschließenden Essen mit Freunden und Familie trug Farina Opoku, wie der Webstar mit bürgerlichem Namen heißt, ein weißes Sommerkleidchen mit Rüschen-Details. "So Hangover-Brunch ist im vollen Gange", gab die Web-Queen ihren Fans ein Update.

Offenbar ging die feuchtfröhliche After-Party bis in die frühen Morgenstunden. Aber Kater hin oder her – Novalanalove strahlte mit der Sonne Ibizas um die Wette. Für ein gemeinsames Selfie kuschelte sie sich ganz eng an ihren Mann und schrieb dazu: "Frisch verheiratet."

Instagram / novalanalove DJ Yeezy und Novalanalove bei ihrer Pre-Wedding-Party

Instagram / djyeezy Novalanalove und ihr Ehemann DJ Yeezy

Instagram / novalanalove DJ Yeezy und seine Frau Novalanalove auf Ibiza

