Anna Hofbauer (31) ist neulich Mama geworden und schwebt mit ihrem Freund Marc Barthel (30) auf Wolke sieben. Doch die einstige Bachelorette ist nicht die Einzige im Hause Hofbauer, die aktuell superhappy ist! Auch ihre Schwester Sissi könnte sich derzeit wohl nicht glücklicher schätzen. Die Blondine ist schließlich ebenfalls in einer festen Beziehung – und das mit keinem Unbekannten: Sissi liebt Transgender-Hottie Benjamin Melzer.

Male-Model Ben war einmal eine Frau – was wohl nur die wenigsten anhand etlicher sexy Fotos auf seinem Social-Media-Profil vermuten würden. Doch der 32-Jährige ist nicht nur superheiß: Er hat sogar Geschichte geschrieben! 2016 zierte er als erster Transmann das Cover der "Men's Health". Im Interview mit der GQ erklärte Benjamin kürzlich: "Mit 23 Jahren habe ich mich entschieden, endlich ich zu sein, und zwar ein Mann. Aber erst, als mir Haare auf der Brust wuchsen, wurde mir so richtig bewusst: Okay, du bist ein richtiger Kerl."

Seit wann Ben nun schon mit Annas Schwester Sissi liiert ist, lässt sich nicht genau sagen. Ein Blick auf das Instagram-Profil des Fitness-Fans zeigt jedoch, dass die beiden bereits Anfang des Jahres ein Paar gewesen sein müssen. Am 3. Januar hat er erstmals einen süßen Pärchenschnappschuss geteilt – einen Tag zuvor übrigens auch Sissi auf ihrem Account.

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer mit Baby Leo

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer, April 2019

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im Januar 2019

