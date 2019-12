Iskra Lawrence (29) präsentiert zu Weihnachten ihre Babykugel! Im November hatte das kurvige Model bereits stolz verkündet, mit seinem Partner Philip Payne das erste gemeinsame Kind zu erwarten. Seitdem ließ die Blondine ihre Community fleißig an der Entwicklung ihres Babys – und ihrer Wölbung – teilhaben. Pünktlich zum Fest der Liebe veröffentlichte Iskra nun neue, ganz weihnachtliche Schnappschüsse ihres nackten Bauches.

Mrs. Santa schwanger und sexy! Auf ihrem Instagram-Account teilte die Influencerin am 25. Dezember mehrere Bilder von sich in roter Unterwäsche. Glücklich hält Iskra ihren Babybauch vor der Kamera. Die Aufnahmen versah sie mit den Worten: "Frohe Weihnachten von uns!" Mit einem Hashtag verriet sie, dass sie aktuell in der 24. Schwangerschaftswoche sei.

Für die 29-Jährige waren die Baby-News im Herbst total überraschend gekommen – schließlich hatte sie, wie sie selbst erklärte, bis zuletzt noch die Pille genommen. Gefreut habe sie sich trotzdem: "Ich war noch nie so aufgeregt, jemanden zu treffen!", schrieb Iskra zu ihrer Nachwuchs-Verkündung via Social Media.

Getty Images Iskra Lawrence und Philip Payne im Mai 2019

Instagram / iskra Iskra Lawrence, Curvy-Model

Instagram / iskra Iskra Lawrence, Curvy-Model

