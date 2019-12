Trennungs-Schock bei Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (26)! Die beiden lernten sich während der ersten Staffel von Bachelor in Paradise kennen und kurz darauf auch lieben. Schon vor wenigen Monaten hatten sich die TV-Stars ein erstes Mal getrennt, sich aber nach wenigen Wochen wieder zusammengerauft. Doch seit einigen Tagen wurde es verdächtig still um die Turteltauben. Weihnachten verbrachten sie sogar getrennt. Jetzt ist auch klar warum: Johannes erklärte nun, dass er nicht mehr mit Yeliz zusammen ist.

"Vielen von euch ist es bereits aufgefallen und jetzt soll es auch kein Geheimnis mehr sein. Ich bin ein paar Tage vor Weihnachten in Hannover ausgezogen", schrieb der Blondschopf in seiner Instagram-Story. Momentan ist er allein in Südafrika unterwegs. Dort wolle er sich bewusst Zeit für sich nehmen. "Yeliz und ich haben uns getrennt", stellte er dann klar.

Böses Blut scheint zwischen dem Ex-Paar aber nicht zu fließen. "Wir haben uns als Freunde verabschiedet und möchten das auch dabei belassen. Wir haben in den letzten Monaten um unsere Liebe gekämpft, aber am Ende haben wir feststellen müssen, dass es für uns nicht mehr reicht", betonte er weiter. Am Schluss bittet er noch um Verständnis, dass sie sich nicht weiter dazu äußern wollen. Yeliz meldete sich bisher nicht zu Wort.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-Star

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de