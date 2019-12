Seit November ist es raus: Bibi (26) und Julian Claßen (26) bekommen Familienzuwachs! Nach Sohnemann Lio (1) soll ein zweites Kind das private Glück der drei krönen. Dass es sich bei dem Nachwuchs um eine Tochter handelt, haben die Webstars bereits verraten – und vor wenigen Tagen hatte es dann ein weiteres Update gegeben: Das Paar hat schon ziemlich sicher einen Namen ausgewählt. Zwar wollen sie den erst mal für sich behalten, doch jetzt verraten die Eltern, welche Namen es nicht werden!

In einem neuen YouTube-Video lesen Bibi und Julian die Liste der Namen vor, die es zunächst in die engere Auswahl geschafft haben – dann aber aus verschiedenen Gründen gestrichen wurden. "Ich sag euch mal einen Namen, der bei mir megahoch im Kurs stand, aber den der Julian zum Beispiel von Anfang an nicht ganz so toll fand – und zwar ist das Nala", offenbart die 26-Jährige in dem Clip. Und auch Amy, Abby, Hailey, Lizzie, Dalia oder Jaizy wird ihr Kind nicht heißen.

Tatsächlich verraten die beiden: "Wir haben dieses Mal so wenige Namen im Topf gehabt, weil wir von Anfang an einen sehr dolle im Kopf hatten." Schon als sie auf der Suche nach einem Namen für ihren Erstgeborenen gewesen seien, hätte sich ein Name schnell zu ihrer Nummer eins für ein Mädchen gemausert – und genau auf diesen sei nun die Wahl gefallen.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Webstar

Instagram / bibisbeautypalace Familie Claßen an Weihnachten 2019

Meint ihr, die Eltern verraten den Namen noch vor der Geburt? Ja, bestimmt. Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



