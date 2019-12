Braucht Channing Tatum (39) eine Auszeit? Vor ein paar Wochen schockten der Schauspieler und Jessie J (31) ihre Fans mit dieser Nachricht: Die beiden haben sich getrennt. Nach seiner geplatzten Ehe mit Jenna Dewan (39) fand der "Magic Mike"-Star in der Sängerin seine neue Liebe, doch diese sollte nur ein Jahr halten. Jetzt wurde Channing das erste Mal nach der Trennung gesehen – und zwar am Flughafen.

Nur knapp einen Monat nach dem Liebes-Aus wurde der 39-Jährige am zweiten Weihnachtsfeiertag am Flughafen von Los Angeles gesichtet. Er stieg in eine Maschine, aber welches Ziel Channing hatte, ist nicht bekannt. Für seinen Trip hat er ein weißes, langärmliges Oberteil und eine Baseballmütze getragen. Er stieg aus einem Fahrzeug aus und zog sich eine schwarze Jacke über, was darauf hindeuten könnte, dass er kein warmes Ziel hatte.

Auch wenn Jessie und Channing vorerst getrennte Wege gehen, haben einige ihrer Freunde die Hoffnung auf ein mögliches Liebes-Comeback noch nicht aufgegeben. Sie hoffen, dass die beiden vielleicht eines Tages wieder zusammenkommen. Das verriet ein Insider gegenüber HollywoodLife.

ActionPress/Backgrid Channing Tatum in Los Angeles im Dezember 2019

Anzeige

ActionPress/Backgrid Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum in Santa Moncia, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de