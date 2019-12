Sie stehen einfach auf teure Schlitten! Kylie Jenner (22) ist bereits jetzt schon eine wahre Auto-Sammlerin. Einer ihrer jüngsten Highlights im heimischen Fuhrpark ist eine Mercedes-G-Klasse sowie ein 450.000-Dollar-Royce. Ihre Liebe für krasse Sportwagen hat die Make-up-Queen wahrscheinlich von ihrem Vater Caitlyn Jenner geerbt. Die 70-Jährige ist nämlich schon seit ihrer Jugend in hohe PS-Zahlen vernarrt und fährt auch heute noch richtige Luxus-Schlitten. Jetzt wurde das Vater-Tochter-Gespann in ihren teuren Fahrzeugen zusammen in Malibu gesichtet!

Am Samstag machte sich die Jenner-Familie auf den Weg zu einem Dinner-Date – mit im Schlepptau waren Sofia Richie (21) und die neue Partnerin von Caitlyn, Sophia Hutchins. Die Auffahrt des Nobel-Restaurants glich nach ihrer Ankunft einer wahren Luxus-Auto-Ausstellung: Kylie kam in ihrem blauen Rolls Royce vorgefahren und die Transgender-Bekanntheit rollte in ihrem gelben Porsche die Straße hoch. Beide Wagen waren jeweils rund 300.000 Dollar wert.

Genauso glänzend wie das Auto, sah auch der Keeping up with the Kardashians-Star selbst aus: Kylie hatte ihre Haare für das Abendessen in einem strengen Dutt nach hinten gebunden und trug einen schwarzen Jumpsuit mit eng anliegendem Rollkragen und einem großen Blazer.

ActionPress Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner im Dezember 2019

ActionPress Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner im Dezember 2019

ActionPress Kylie Jenner, Dezember 2019

