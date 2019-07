Sie hat einen teuren Geschmack! Erst vor wenigen Monaten knackte Kylie Jenner (21) einen Rekord: Sie wurde zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gekürt. Sparen muss die Reality-Queen also nicht. Und so konnte sich zuletzt ihr Schatz Travis Scott (28) über einen Lamborghini zum Geburtstag freuen. Nachdem auch Töchterchen Stormi (1) eine Mini-Ausgabe der Edelkarre geschenkt bekommen hatte, war jetzt die Mama an der Reihe: Kylies Garage wird durch einen nagelneuen Rolls-Royce verschönert!

Am Dienstag präsentierte die Influencerin ihren Instagram-Followern stolz ihre kostspielige Errungenschaft. Zu einem Foto des Rolls-Royce Phantom, der rund 450.000 Dollar (umgerechnet rund 398.720 Euro) kosten soll, schrieb Kylie: “Mein neues Baby ist sicher zu Hause angekommen.” Der silberne Luxusschlitten hat neben einer hochwertigen Inneneinrichtung aber noch ein ganz besonderes Extra zu bieten, wie ein weiteres Foto zeigt: Im Fahrzeug sind kleine Lichter eingebaut, die den Eindruck vermitteln, es würden Tausende winzige Sterne an der Deckeninnenseite des Wagens leuchten – dieses Feature soll umgerechnet rund 10.630 Euro gekostet haben!

Aufmerksamen Followern dürfte aufgefallen sein, dass dieser Wagen nicht der erste Rolls-Royce ist, der auf dem Gelände von Kylies Anwesen parkt: Bereits im Dezember vergangenen Jahres gönnte sich die 21-Jährige einen blauen Rolls-Royce Wraith für umgerechnet 283.470 Euro. Was sagt ihr zu ihrem neuen Auto? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners neustes Auto

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

Was sagt ihr zu Kylies neuem Rolls-Royce? Megacool! Viel zu protzig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de