Süßer Video-Rückblick über Til Schweigers (56) älteste Tochter! Luna (22), Emma (17), Valentin und Lilli (21) sind der ganze Stolz des Schauspiel-Stars. Selbst in seinen Filmen dürfen die Kids regelmäßig mitspielen. Auch hinsichtlich privater Situationen lässt der Filmproduzent die Öffentlichkeit einen Blick darauf erhaschen, wie begabt sein Nachwuchs ist. Denn nun teilte Til ein Video aus Kindertagen von Luna!

Auf Instagram postete der 56-Jährige einen Clip, in dem seine älteste Tochter die Hauptrolle spielt. In dem Video zeigt die damals Siebenjährige anhand eines kleinen Parcours, wie sportlich sie ist. "Luna bei den Proben zu Schlag den Star – bereits 2004", schrieb Til stolz unter seinen Beitrag. Damit machte er eine Anspielung auf die vergangene Teilnahme seiner Tochter bei der beliebten Spielshow, in der sie nur knapp verloren hatte. "Das Üben hat sich ausgezahlt", kommentierte eine Followerin die Sequenz.

Trotz eines guten Starts bei "Schlag den Star" konnte sich Luna damals nicht gegen ihre Konkurrentin Vanessa Mai (27) durchsetzen – und das, obwohl Til seine Prinzessin live im Studio angefeuert hatte. Für die Tochter des Filmstars gab es dennoch keinen Grund, traurig zu sein. Ihr Daddy spendete ihr nach der Aufzeichnung Trost.

Instagram / tilschweiger Luna Schweiger 2004

Anzeige

ActionPress Til und Luna Schweiger bei der Sioux-Grashopper Präsentation im Rahmen der Fashion Week in Berlin

Anzeige

ActionPress Til Schweiger mit Tochter Luna bei der GQ Men of the Year 2017 Preisverleihung in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de