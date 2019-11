Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Luna Schweiger (22) und Vanessa Mai (27) bei Schlag den Star. In der vergangenen Ausgabe der Spielshow, bei der zwei Prominente in 15 Spielen gegeneinander antreten müssen, lag die Schauspielerin lange Zeit vorne. Doch nach zehn Matches konnte die Schlagersängerin ihre Konkurrentin einholen und gewann das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Für Luna gab es dennoch keinen Grund, traurig zu sein: Papa Til (55) spendete ihr nach der Aufzeichnung Trost!

Via Instagram nahm der 55-Jährige seine Fans mit hinter die Kulissen der Sendung. Schon während der Aufzeichnung feuerte er seine älteste Tochter kräftig an, die sich letztendlich am Ende des Abends geschlagen geben musste. Für den "Kokowääh"-Star stellte das jedoch keinen Grund dar, den Kopf hängen zulassen. Unter einem Foto-Beitrag auf seiner Seite schrieb Lunas Papa stolz: "Luna, du hast die Show gerockt! Wir sind alle verdammt stolz auf dich!"

Doch Til ist nicht der Einzige, der sich beeindruckt von der Leistung seiner Tochter zeigte. Seine Fans stimmten ihm ebenfalls zu. "Mein Glückwunsch, gut gekämpft – und nur sehr knapp verloren", schrieb eine Followerin unter seinem Post. Auch eine Promidame hinterließ ein Kommentar bei dem Regisseur. "So souverän. Wow!", meldete sich Jasmin Gerat (40) zu Wort.

Instagram / tilschweiger Luna und Til Schweiger bei "Schlag den Star"

Anzeige

Getty Images Luna und Til Schweiger beim "Herqul" Award in Hamburg 2017

Anzeige

Getty Images Til Schweiger umarmt seine Tochter Luna bei der Premiere von "Schutzengel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de