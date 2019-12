Katja Krasavice (23) hat allen Grund zum Feiern. Im Juli ließ die Erotik-YouTuberin den Traum vieler ihrer Fans wahr werden: Sie bringt ihr erstes eigenes Album "Boss Bitch" raus, das im Januar kommenden Jahres erscheinen soll. Zu der Platte gibt es auch eine limitierte Albumbox mit diversen Inhalten, wie eine Katja-Maske. Die Box ist noch vor Release komplett vergriffen und das rührte die Blondine jetzt zu Tränen.

"Es ist offiziell: Die 'Boss Bitch'-Box ist überall komplett ausverkauft", schrieb der Netz-Star auf Instagram. Sie sei so gerührt von dieser Tatsache, dass sie tatsächlich einige Freudentränen verdrückte. Katja habe so viel Blut und Schweiß in diese Box gesteckt und hätte niemals gedacht, dass sie bei ihren Fans so gefragt sein wird. "Ehrlich Leute, ich habe so viel Schlechtes erlebt und trotzdem immer weiter gemacht – egal wie sehr andere mich hassen, ich habe euch!", dankte sie ihren Followern und das sei für sie alles, was sie brauche.

Dass ihre Community ihre neue Musik kaum abwarten kann, zeigten ihre Fans schon im November. Dort startete der Vorverkauf der Tickets für Katjas erste Solo-Tour – und der Ansturm auf die Karten war so riesig, dass kurze Zeit der Online-Shop abstürzte.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTuberin

ActionPress/Bieber, Tamara Katja Krasavice auf der Geburtstagsparty von Shirin David 2019

ActionPress/Schürmann, Sascha Katja Krasavice, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de