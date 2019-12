Gibt es bald ein neues Liebes-Nest? Jennifer Lopez (50) und ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) gehen seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben – nächstes Jahr sogar offiziell als Mann und Frau. Im Netz zeigen sich die beiden Berühmtheiten immer wieder total verliebt und überglücklich zusammen. Im neuen Jahr könnte es dann auch noch eine neue Bleibe für das zukünftige Ehepaar geben: Die zwei wurden nämlich dabei beobachtet, wie sie gemeinsam Häuser besichtigt haben!

Nach den Weihnachtsfeiertagen schlenderte das Liebespaar am Sonntagmorgen durch die Straßen Hollywoods und schaute sich einige Grundstücke in einer der teuersten Ecken in Los Angeles an. Sie wurden dabei von mehreren Mitarbeitern begleitet, die ihnen die Gegend zeigten und alle Details zu den Immobilien erklärten. Ob es sich bei dem Treffen aber tatsächlich um eine Suche nach einem neuen Zuhause für J. Lo und A-Rod handelte oder die Häuser doch als reine Investments angedacht sind, ist noch unklar.

Allerdings wurde die 50-Jährige bereits wenige Tage zuvor in einem großen Möbelhaus gesehen, in dem sie zusammen mit ihrem Zukünftigen fleißig am Shoppen war. Ob das bereits die Inneneinrichtung für das neue Heim werden sollte? Begleitet wurde sie dabei noch von ihrer Tochter Emme (11) und vielen anderen Familienmitgliedern.

ActionPress Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, Dezember 2019

