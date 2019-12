Mit diesen Fotos heizt Alena Gerber (30) ihrer Community ordentlich ein! Das Model teilt im Netz regelmäßig Schnappschüsse aus seinem Leben und gibt dabei auch so manches Privates preis. Die letzten Tage des Jahres verbringt die Mami einer kleinen Tochter aktuell mit ihrer Familie auf den Malediven. Natürlich ließ sie auch an diesem Urlaub ihre Follower teilhaben – und versetzte so manchen von ihnen gleich doppelt in Neid: wegen ihres Körpers und der traumhaften Strandkulisse!

Mal posiert sie vor dem Meer, mal auf dem Speed-Boot. Ein anderes Mal geht sie mit ihrem Spross auf dem Arm den Strand entlang – Alenas Bekleidung auf allen Instagram-Fotos: Ein knapper Bikini, der ihre Kurven perfekt zur Geltung bringt. "Wahnsinnig schönes Bild, ein tolles Blau, schöne Landschaft. Auch von hinten die heißeste Mutti, die ich kenne", zeigte sich nur ein Supporter begeistert von dem Bilder-Spam der vergangenen Tage.

Dass Alena ihre freie Zeit in vollen Zügen genießt, wird beim Anblick der Pics sofort klar. Unter einem Posting schrieb die 30-Jährige zudem: "Es ist traumhaft, am liebsten würde ich bleiben. Meine Tochter hat so viel Spaß und ist so ausgelassen hier, aber Bremen ist ja auch schön."

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber, Dezember 2019

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber im Dezember 2019

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber, Model

