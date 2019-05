Dieser Anblick hat wahren Seltenheitswert! Vor fast zwei Jahren wurde das Model Alena Gerber (29) zum ersten Mal Mutter. Seitdem ist ihre kleine Tochter ihr ganzer Stolz – und der ihres Ehemanns Clemens Fritz (38). Doch sein Glück behält das Paar weitgehend für sich: Der Name der kleinen Maus ist nicht bekannt und auf Fotos ist sie stets nur zensiert zu sehen. Nun machte die 29-Jährige ihrem Spross allerdings eine besonders herzliche Liebeserklärung im Netz!

Beim Start in einen neuen Tag wurde die Mami offenbar von ihren Gefühlen übermannt. Sie wünschte in einem Instagram-Posting ihren Anhängern einen guten Morgen und teilte gleichzeitig eine Foto-Reihe, die sie mit ihrer Tochter zeigt. Dazu schrieb Alena: "Die verdammt noch mal größte Liebe aller Zeiten! Wie glücklich mich dieses kleine Menschlein macht mit seinem wundervollen Strahlen, seinem Großzügigsein [...] und dem Glanz in seinen Augen." Sogar ihr Eis teile die Kleine mit ihrer Mama, freute sich Alena weiter.

Davon konnten sich die Fans auf den dazugehörigen Fotos gleich selbst überzeugen: So schiebt Mini-Alena auf einem Pic ihrer Mutti einen Eislöffel in den Mund. "Ich frage mich jeden Tag, womit ich solch ein Glück verdient habe, mehr geht nicht", beendete die Laufsteg-Schönheit ihr Posting.

Instagram / alena.fritz Alena Fritz mit ihrer Tochter

Getty Images Alena Fritz, Model

Actionpress/ Niedermüller,Thomas Alena Fritz im März 2019

