Neues Mama-Update von Kisu! Die Bloggerin und ihr Mann Kevin bekamen im November dieses Jahres zum ersten Mal Nachwuchs. Töchterchen Milena hat das Leben des Paares ganz schön auf den Kopf gestellt. Die vergangenen Wochen wurden vor allem von zwei Dingen bestimmt: Windeln wechseln und schlaflosen Nächten. Jetzt verkündete Kisu ganz stolz: Milena hat erstmals sechs Stunden am Stück geschlummert.

In ihrer Instagram-Story postete die YouTuberin nun einen Screenshot einer App, die ihre Mama-Pflichten dokumentiert. Und dort steht es schwarz auf weiß: Ihre Tochter hat tatsächlich sechs Stunden und 14 Minuten geschlafen – für Kisu ein echter Segen. "Der schönste 'Weihnachtsgeschenk-Award' geht dieses Jahr an Milena", schrieb sie in dem Beitrag. Letztendlich sei sie von ihrer Brust geweckt worden, die ihr anscheinend signalisiert hatte, dass es Zeit zum Stillen ist.

Wahrscheinlich war ihr Töchterchen etwas erschöpft von den ereignisreichen Feiertagen. Immerhin war es Milenas erstes Weihnachten und Kisus ganze Familie kam zu Besuch, um sie kennenzulernen. Wie findet ihr es, dass sie ihren Followern so viel Einblick in ihren Alltag als Mama gewährt? Stimmt ab!

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und Töchterchen Milena

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

Instagram / kisu Bloggerin Kisu mit ihrer Tochter Milena

