Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme an der TV-Show Dancing on Ice sind Sarah Lombardi (27) und Joti Polizoakis (24) ein Herz und eine Seele. Während des Trainings werden die Sängerin und der Eiskunstläufer zu richtigen guten Freunden, die jetzt sogar zusammen verreist sind und gemeinsam ins neue Jahr starten. Einem scheint diese Freundschaft aber offenbar so gar nicht zu schmecken: Sarahs Ex-Freund Roberto meldet sich jetzt mit mysteriösen Zeilen zu Wort.

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die Musikerin einen Urlaubs-Post und hielt darin fest, wie dankbar sie ist, Joti als Freund zu haben, der einem immer wieder auf die Beine helfe. Kurz darauf veröffentlicht Roberto kryptische Worte – beziehen sich diese womöglich auf Sarahs zuvor geposteten Beitrag? "Einfach nur noch fassungslos. Ob das zum Lachen oder Weinen ist, ich weiß es selbst nicht mehr. Traurige Welt", schreibt er. Eine Sequenz später folgt eine Umfrage, die an seine Follower gerichtet ist: "2019 vergessen oder daraus lernen?"

Vor einigen Tagen gab Sarah bekannt, dass sie und der gebürtige Italiener mittlerweile getrennte Wege gehen. Für die Fans der 27-Jährigen kam dieses Liebes-Aus allerdings nicht wirklich überraschend. Einige munkelten bereits, dass zwischen den einstigen Turteltauben Schluss ist, weil es auffällig ruhig um die zwei geworden ist.

Instagram / jotipolizoakis Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Holiday on Ice"

Instagram / roberto_ostuni_abate Roberto, vermeintlicher Ex-Partner von Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi (r.) mit ihrem Freund Roberto auf Mauritius, 2019

Was glaubt ihr – meint Roberto hier etwa Sarah?



