Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass sich Schauspielerin Michelle Williams (39) verlobt hat und auch ein Kind erwartet. Die Blondine haben aber offenbar nicht alle Glückwünsche zu diesen beiden freudigen Ereignissen auch tatsächlich erreicht. Stattdessen haben einige Fans ihrer Namensvetterin, der Destiny's Child-Sängerin Michelle Williams, gratuliert – und der geht die Namensverwechslung offenbar gegen den Strich: Im Netz klärt – die dunkelhaarige – Michelle jetzt auf, dass sie weder schwanger noch verlobt ist!

Während sich die tatsächliche werdende Mama bisher noch bedeckt hält, musste die 40-Jährige erst mal einiges klarstellen. "Ein paar Kommentare rieseln rein und natürlich musste ich googlen, um zu sehen, was los ist! Glückwünsche sind angebracht, aber für die #dawsonscreek #fosseverdon #brokebackmountain #greatestshowman #manchesterbythesea 'Michelle'", schrieb die Musikerin in ihrer Instagram-Story. Ihren Post beendete sie mit einem simplen "OK Tschüss".

Die Destiny's-Child-Beauty musste ihre Fans schon häufiger genervt korrigieren. Denn, obwohl die beiden Michelles sich wohl nicht weniger ähnlich sehen könnten, werden sie ständig im Netz verwechselt. Erst im September wurde die Schauspielerin mit einem Emmy ausgezeichnet und die Sängerin bekam einen Shitstorm für die Dankesrede ihrer Namensvetterin.

Getty Images Michelle Williams bei einem Screening von "After The Wedding"

Getty Images Michelle Williams bei der Tyler Perry Studios Grand Opening Gala

Getty Images Michelle Williams bei den Emmy Awards

