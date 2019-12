Kurz vor dem Jahreswechsel überrascht Michelle Williams (39) ihre Fans mit sensationellen Neuigkeiten – und hat dabei gleich doppelten Grund zur Freude: Zum Einen wird sie heiraten, zum anderen erwartet sie ein zweites Kind! Nach dem Tod ihres früheren Partners Heath Ledger (✝28) gab die Schauspielerin im Sommer 2018 dem Musiker Phil Elverum (41) das Jawort. Die Ehe hielt aber nicht mal ein Jahr. Nun wagt sie eine neue Liebesverbindung.

Wie People berichtet, soll die Dawson's Creek-Schönheit jetzt verlobt und in freudiger Erwartung sein – ein perfekter Start ins neue Jahr. Bei ihrem zukünftigen Ehemann und Baby-Daddy handelt es sich laut dem Magazin um Thomas Kail. Der Regisseur arbeitete gemeinsam mit der 39-jährigen an der Mini-TV-Serie "Fosse/Verdon", die im Frühjahr Premiere feierte und in der Michelle die Hauptrolle spielt. Offiziell bestätigt hat die US-Schauspielerin die Entwicklungen in ihrem Privatleben aber noch nicht.

Drei Jahre ging Michelle mit Heath Ledger Hand in Hand durchs Leben – dem Ausnahme-Schauspieler, der für seine grandiose Darbietung als Joker in "The Dark Night" mehrfach ausgezeichnet wurde. Aus ihrer gemeinsamen Beziehung ging Tochter Mathilda hervor, die mittlerweile 14 Jahre alt ist. Allem Anschein nach darf sich der Teenager schon bald auf ein Brüderchen oder ein Schwesterchen freuen.

Getty Images Thomas Kail, Filmemacher

Anzeige

Getty Images Thomas Kail (links), Michelle Williams (rechts) und ein Teil der "Fosse/Verdon"-Crew

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Heath Ledger und Michelle Williams bei den Oscars 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de