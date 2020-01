Jessica Simpson (39) kann sich sehen lassen! Im vergangenen März brachte die Sängerin ihr drittes Kind, Tochter Birdie Mae Johnson zur Welt. Kurz darauf überraschte sie alle mit einer unglaublichen Body-Transformation – nur sechs Monate nach der Entbindung hatte die 39-Jährige satte 45 Kilo verloren und ihr Gewicht damit sogar fast halbiert. In absoluter Topform beeindruckte die hübsche Blondine ihre Community jetzt in einem Ski-Outfit!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Jessica ein sexy Bild aus dem Winterurlaub. "Skilaufen mit den Kindern heute. So weit bin ich schon gekommen...", schrieb die "These Boots Are Made For Walking"-Interpretin zu ihrem Schnappschuss vor verschneitem Hintergrund. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild präsentiert sie ihre erschlankte Taille in einem figurbetonten Ski-Overall, über dem sie eine helle Winterjacke trägt. Mit Skibrille- und Schuhen ausgestattet, scheint sie bereit für die Piste und Schneefreuden.

Für ihr heißes Urlaubsbild bekam Jessica reichlich Zuspruch von ihren Fans. Mit Kommentaren wie: "Du siehst großartig aus" oder "Du hast deinen Körper nach dem Baby zurück" sprechen sie der coolen Vollblut-Mutter ihre Bewunderung aus.

Getty Images Sängerin Jessica Simpson, 2018 in New York City

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpon und ihre Tochter Birdie

Instagram / jessicasimpson Sängerin Jessica Simpson

