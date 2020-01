Novalanalove hat sich fürs neue Jahrzehnt schick gemacht! Die Influencerin hat ein Faible für Mode und liebt es, sich für ihre Social-Media-Beiträge zu stylen. Kein Wunder also, dass sie sich auch zum Jahreswechsel ein ganz besonderes Outfit hat einfallen lassen. Farina Opoku, wie der Internet-Star mit bürgerlichem Namen heißt, hat 2020 ziemlich freizügig begrüßt. Sie feiert das kommende Jahr in sexy Spitzenunterwäsche.

"Die Jahrzehnte sexy und glitzernd in Spitzenunterwäsche wechseln", schreibt die Kölnerin auf ihrem Instagram-Kanal zu einer Reihe von Fotos, die sie in schwarzen Dessous zeigen. Passend zum Silvesterabend hält sie in ihrer Hand eine Feuerwerks-Fontäne, die mit hellem Funkenregen die 2020-er Jahre einleitet. Bei ihren Fans kommt das heiße Pic ziemlich gut an. "Du bist eine Granate", "Wow" und "Du strahlst von außen, aber auch von innen", sind nur wenige Beispiele für die zahlreichen netten Kommentare unter dem Beitrag.

Ihrem Strahlen nach zu urteilen, freut sich Farina aber nicht nur auf die Zukunft, sondern blickt auch glücklich auf die Erlebnisse der vergangenen zwölf Monate zurück. Vor allem in Sachen Liebe lief es für die Beauty 2019 besonders gut. Im September gab sie ihrem Mann DJ Yeezy zum zweiten Mal das Jawort und feierte im Kreise ihrer Familie und Freunde ein rauschendes Fest.

Instagram / novalanalove Novalanalove, Internet-Star

Instagram / novalanalove Influencerin Novalanalove

Instagram / djyeezy Novalanalove und ihr Ehemann DJ Yeezy

