Was für ein Knaller-Tag für Michael Wendler (47)! Wohl so einige Menschen hatten es dem Sänger und seiner jungen Freundin Laura Müller anfangs nicht zugetraut: Mittlerweile sind die beiden jedoch schon über ein Jahr zusammen. Die 19-Jährige gehört damit auch längst zur Familie – und versteht sich sogar bestens mit der fast gleichaltrigen Tochter ihres Liebsten, Adeline Norberg. Wie wunderbar das Familienleben läuft, stellte Michael nun erneut unter Beweis: Er verbrachte das Silvester-Fest mit seinen zwei liebsten Ladys!

Auf Instagram sendete Michael seinen Fans nun Neujahres-Grüße aus seiner Wahlheimat Florida. "Frohes neues Jahr aus den USA, auch von meiner Tochter Adeline und meiner wundervollen Freundin Laura", schrieb der Schlager-Star zu einem Foto von seiner Liebsten und seinem Nachwuchs. Strahlend blickt das Familien-Trio in die Kamera – während Michael lässig in der Mitte steht, posieren seine Lieblings-Frauen gekonnt an seiner Seite.

Ob Michaels Noch-Ehefrau Claudia Norberg auch Gast auf der Silvester-Fete war? Schließlich verriet die zukünftige Dschungelcamp-Kandidatin erst kürzlich in einem Interview, dass sie des Öfteren Zeit bei ihrem Ex verbringt. Sie pendelt vor allem für ihr Kind zwischen Deutschland und Amerika – in der Zeit wohnt sich dann auf dem Anwesen des 47-Jährigen. Erst vor Weihnachten postete sie ein Selfie aus dem ehemaligen gemeinsamen Wohnzimmer.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Tochter Adeline und Freundin Laura

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg vor einem Tannenbaum im Dezember 2019

